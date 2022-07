Premio John Fante Opera Prima, quattro i finalisti anzichè tre

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono stati annunciati i finalisti del Premio John Fante Opera Prima 2022. La Giuria tecnica, presieduta da Maria Ida Gaeta e composta da Mario Cimini, Tommaso D'Amico, Claudia Durastanti, Maria Rosaria La Morgia e Nadia Terranova, ha segnalato in questa edizione quattro opere anziché la tradizionale terzina.

Sono: Liv Ferracchiati, 'Sarà solo la fine del mondo' (Marsilio); Francesca Mattei, 'Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa' (Pidgin Edizioni); Valeria Gargiullo, 'Mai stati innocenti' (Salani) e Bernardo Zannoni, 'I miei stupidi intenti' (Sellerio).

"Questi romanzi e la raccolta di racconti 'Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa', diversi per stile e temi proposti, rivelano tutti forte personalità e vocazione alla scrittura" spiega Maria Ida Gaeta.

"Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto dalla giuria che ogni anno segnala opere originali, mai scontate e di qualità, collocando il Premio John Fante Opera Prima tra i concorsi letterari più ambiti del panorama nazionale e lo testimoniano le numerose candidature ricevute in questi mesi" hanno detto la direttrice artistica del John Fante Festival "Il dio di mio padre", Giovanna Di Lello, e il sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca.

Il libro vincitore sarà proclamato durante la XVII edizione del John Fante Festival che si svolgerà dal 18 al 21 agosto a Torricella Peligna, in provincia di Chieti. (ANSA).