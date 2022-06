L'epoca dei cambiamenti ne L'onda perfetta di Magnani

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - MARCO MAGNANI, L'ONDA PERFETTA.

CAVALCARE IL CAMBIAMENTO SENZA ESSERNE TRAVOLTI (Sole 24 Ore, pp. 176 € 16,90) - Da crisi petrolifere e stagflazione negli anni '70 fino alla pandemia e all'invasione dell'Ucraina: nell'epoca di maggior intensità di cambiamenti della storia, cavalcare l'onda di queste acque tempestose e inesplorate è l'unico modo per non esserne travolti. L'economista della Luiss Marco Magnani approfondisce questi mutamenti dirompenti per economia, società e politica nel libro "L'onda perfetta. Cavalcare il cambiamento senza esserne travolti", proposto in edicola dal Sole 24 Ore per un mese a partire da domani, a 12,90€ oltre al prezzo del quotidiano. Imparare a gestire i cambiamenti, spiega l'autore nell'introduzione, "è una questione di sopravvivenza: flessibilità e versatilità, capacità di apprendere dai cambiamenti (learn) e di adattarsi ai medesimi (adapt), sono le caratteristiche che determinano il successo, e nel lungo periodo la sopravvivenza, di imprese, città, distretti, territori". Il volume, disponibile in libreria al prezzo di 16,90€ e come e-book a 9,90€, è costituito da 2 capitoli, il primo sul cambiamento da vivere come minaccia o come opportunità e il secondo sulla gestione di quest'ultimo come una sfida difficile.

L'autore, Marco Magnani, insegna International Economics alla Luiss Guido Carli a Roma e all'Università Cattolica di Milano ed è senior research fellow alla Harvard Kennedy School.

Per 20 anni in Investment Banking, prima vicepresidente di JPMorgan a New York e poi dirigente Mediobanca a Milano, è collaboratore del Sole 24 Ore e autore di Sette anni di vacche sobrie (Utet, 2013), Terra e buoi dei paesi tuoi (Utet, 2016), L'onda perfetta (Luiss Un. Press, 2020), Fatti non foste a viver come ròbot (Utet, 2020) e Making the global economy work for everyone (Palgrave Macmillan, 2022). (ANSA).