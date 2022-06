I Super Poliziotti, nuova serie per ragazzi di Philip Osbourne

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - PHILIP OSBOURNE, I SUPER POLIZIOTTI (CSA EDITRICE, PP 146, EURO 11,90) Arrivano in libreria e sui maggiori portali online 'I Super Poliziotti', nuova serie di libri per ragazzi, dai 9 anni in su, dell'autore bestseller Philip Osbourne, pubblicata da Csa Editrice, con le illustrazioni di Roberta Procacci.

Il primo titolo, 'Il mistero dei poliziotti scomparsi' racconta una storia con protagonisti molto particolari. Tutti i poliziotti adulti sono spariti. Ma dove sono finiti? Il mondo ha bisogno di una nuova squadra speciale. Ma siamo sicuri che non ci sia stato qualche errore nella scelta dei Super Poliziotti? E siamo sicuri che quelli che hanno commissionato la selezione volessero proprio i migliori? Osbourne, tra gli scrittori di libri per bambini e ragazzi più letti al mondo, è l'autore di 'Diario di un Nerd', sempre con le illustrazioni della Procacci, bestseller che diventerà una serie tv. (ANSA).