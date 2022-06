Torna il Festival Letterario di Ventotene Gita al Faro

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Undicesima edizione per il Festival Letterario di Ventotene Gita al faro: la manifestazione, il cui titolo si ispira all'omonimo romanzo di Virginia Woolf, si terrà dal 22 al 25 giugno. Il festival è diretto da Loredana Lipperini, organizzato da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca e promosso dall' Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene. Partner del festival Intesa Sanpaolo.

"Gita al faro non è un festival come gli altri, - ha commentato la direttrice artistica, Loredana Lipperini - a Gita al faro c'è soprattutto l'idea del dono. Un dono che l'isola fa a chi scrive, restituendogli la solitudine e la bellezza di sette giorni in cui si è chiamati soltanto a osservare, respirare, e restituire. Un dono che gli scrittori fanno all'isola, nel racconto finale che viene letto con il faro alle spalle".

Sono cinque gli ospiti di questa edizione, che durante la permanenza avranno modo di scoprire l'isola, partecipare agli incontri aperti al pubblico coordinati da Lipperini e dedicarsi alla stesura di un racconto ispirato da Ventotene e Santo Stedano. Sono Edoardo Albinati (Rizzoli), Gianrico Carofiglio (Einaudi), Francesca d'Aloja (Baldini+Castoldi), Vincenzo Latronico (Giunti), Chiara Tagliaferri (Mondadori), William Wall (Nutrimenti). I loro inediti saranno letti durante la serata conclusiva del festival, sabato 25 giugno, con l'accompagnamento delle musiche originali del pianista Matteo Rossi. I racconti saranno poi pubblicati dalla casa editrice Ultima Spiaggia di Ventotene. Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentata l'antologia L'isola delle storie, che raccoglie gli oltre 60 racconti composti dagli autori ospitati nelle prime dieci edizioni del festival. (ANSA).