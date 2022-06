Premi, Valerie Perrin in Italia per il Super Flaiano 2022

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Vincitrice del Premio Super Flaiano di Narrativa 2022, Valérie Perrin, l'autrice di 'Cambiare l'acqua ai fiori' (E/O) "un vero e proprio caso editoriale, con due milioni di copie vendute in 32 paesi e libro più venduto nel 2020 in Italia" sarà il 2 luglio a Pescara alla cerimonia di premiazione al Teatro Monumento d'Annunzio. Il 1 luglio la scrittrice, fotografa e sceneggiatrice francese, moglie del regista Claude Lelouche, sarà protagonista di un altro appuntamento a Roma: un firma copie alla Mondadori Bookstore di Piazza Cola di Rienzo.

Con 'Cambiare l'acqua ai fiori', storia della guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna, Violette Toussaint, uscito in Italia nel 2019 nella traduzione di Alberto Bracci Testatecca, la Perrin ha vinto in Francia il Prix Maison de la Presse nel 2018 e il Prix des Lecteurs du Livre de Poche nel 2019. Il romanzo "alterna momenti di poesia e riflessione, ma anche divertimento e leggerezza. Un po' dramma un po' giallo, con qualche venatura rosa, con temi che si rincorrono nella narrativa della scrittrice francese" sottolinea la motivazione del Premio Flaiano.

Il suo romanzo d'esordio è 'Il Quaderno dell'amore perduto' (Nord, 2016) e il suo terzo libro è 'Tre' pubblicato di nuovo da E/O nel 2021. (ANSA).