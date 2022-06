Nasce Officine Emons per audiolibri, podcast e audioserie

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Emons festeggia i 15 anni lanciandosi in una nuova sfida con la creazione di una società che concili alta qualità e sostenibilità. E' Officine Emons, nuova casa di produzione di audiolibri, podcast e audioserie con costi competitivi.

La nuova società di produzione, frutto dell'accordo tra Emons libri & audiolibri e Tracce (società di produzione di Andrea Giuseppini), avrà sale di registrazione proprietarie all'avanguardia per esplorare tutte le nuove frontiere della produzione audio. Officine Emons sarà operativa dall'autunno 2022 e verrà presentata al pubblico il prossimo ottobre, in occasione dei festeggiamenti per i 15 anni di attività della casa editrice.

"Officine Emons è un ulteriore passo per coniugare alta qualità e sostenibilità dei costi, una nuova sfida per il marchio più innovativo dell'editoria audio in Italia" dice Sergio Polimene, direttore generale Emons libri & audiolibri e amministratore unico di Officine Emons. Con la crescita esponenziale del settore audio, la casa editrice Emons ha deciso di rispondere così a una precisa richiesta di questo mercato.

"Emons raddoppia e crea Officine Emons, una factory dove fare audio in modo rivoluzionario come rivoluzionari sono stati questi quindici anni di vita che l'hanno vista pioniera in Italia prima nel mondo dell'audiolibro e poi in quello degli originals: podcast e audioserie. Siamo davvero emozionati e elettrizzati per le nuove avventure che ci attendono" sottolinea Carla Fiorentino, direttrice editoriale di Emons Libri & audiolibri. Fondata nel 2007 da Axel Huck, Hejo Emons e Viktoria von Schirach, Emons libri & audiolibri è stato il primo marchio che ha portato in Italia l'audiolibro al grande pubblico.

(ANSA).