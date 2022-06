Readly, sulla app i podcast di riviste e quotidiani

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Dalla cucina alla cronaca nera, dalla politica al gossip: sono questi gli argomenti attorno a cui si sviluppano i primi podcast che Readly, la principale app di abbonamenti a quotidiani e riviste digital, rende disponibili sulla propria piattaforma a partire dall'inizio del mese di giugno. In questa prima fase, grazie alla collaborazione con tre editori britannici, i podcast che si possono ascoltare attraverso le riviste digitali sono in totale 25, tra cui Today in Focus di Guardian News & Media, The TopGear Magazine Podcast di Immediate Media e The MoneyWeek Podcast di Future Publishing (il lettore podcast al momento è solo su dispositivi iOS).

Con questa nuova funzionalità, l'obiettivo è soddisfare la crescente domanda di contenuti podcast da parte dei lettori, incrementare l'utilizzo di Readly e creare maggiore valore per gli editori. Il pod player di Readly consente agli editori che abbiano podcast attivi sui propri titoli di raggiungere nuovi ascoltatori tramite l'app, rafforzando il proprio rapporto con il pubblico. In futuro, i podcast su Readly includeranno contenuti da diversi paesi e aree di interesse; le informazioni di ascolto raccolte costituiranno la base per l'ulteriore sviluppo del servizio su misura, in base alle preferenze dei lettori. Oltre ai sondaggi qualitativi sui clienti, Readly analizzerà i dati aggregati sul tempo di ascolto, il numero di episodi riprodotti, il numero di utenti in ascolto, l'influenza sulla lettura delle riviste, sulla fidelizzazione e sulla conversione.

"I podcast sono un formato che sta crescendo in popolarità: molti utenti combinano l'ascolto con altre attività come l'allenamento, la guida o la cucina, il che significa che, potenzialmente, Readly può essere utilizzato in più occasioni.

Anche gli editori negli ultimi anni hanno sviluppato un'offerta audio sempre più completa: desideriamo che Readly possa essere un valido strumento di scoperta per i loro podcast, al fine di migliorare il coinvolgimento e la portata del pubblico a livello globale", afferma Mats Brandt, CEO di Readly."Come parte del nostro percorso di innovazione, proponiamo le funzionalità della nostra piattaforma in base al riscontro degli utenti e alla comprensione dei nostri clienti", aggiunge, "Il nostro sviluppo è basato sui dati, che ci insegnano come diversi formati di contenuti possano rendere Readly ancora più 'mobile friendly', divertente e creare una maggiore valore per gli editori".

