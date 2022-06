UlisseFest, 150 ospiti alla Festa del Viaggio, apre Lagioia

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sarà Pesaro, nell'anno in cui è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura per il 2024, ad ospitare 'UlisseFest', la Festa del Viaggio di Lonely Planet, che nella sua quinta edizione, dal 15 al 17 luglio, avrà 150 ospiti in 35 incontri e 10 workshop. E gli attesissimi concerti di Goran Bregović e la sua Weddings and Funeral band, e Africa Unite, che la mattina saranno in dialogo con un critico musicale. Il progetto 'Earthphonia' di Max Casacci sul palco con Telmo Pievani e il teatro canzone di Valerio Corzani, Sara Jane Ceccarelli e Lorenzo De Angelis. Ospite d'onore Tony Wheeler, fondatore, insieme alla moglie Maureen, della Lonely Planet che nel 2023 compirà 50 anni, ricorrenza di cui parlerà con Paolo Nugari, cofondatore di Avventure nel Mondo.

Ad aprire i tre giorni (e tre notti) che avranno come tema conduttore 'Ascoltare la terra', Nicola Lagioia con una lectio sull'arte di raccontare la storie di viaggio da Omero ai nostri giorni.

Molti gli ospiti internazionali tra i quali lo scrittore e traduttore inglese Tim Parks che da anni vive in Italia, Valeria Parrella, Cecilia Strada, il poeta e scrittore Jarosław Mikołajewski, Antonio Pascale, nella cinquina del Campiello 2022 in un reading di Jack Kerouac. Si ascolteranno i racconti della foresta amazzonica dalla voce dell'ideatore della Sonosfera David Monacchi, intervistato da Stefania Parmeggiani. Un trekking darà l'occasione di scoprire il Parco Naturale del Monte San Bartolo, il primo rilievo che si incontra andando "da Trieste in giù" .

Reportage del giornalista Antonio Politano sulle orme di Chatwin, Kapuscinski e Ella Maillart, di cui si celebrano i 25 anni dalla scomparsa con un reading musicale di Cristina Zamboni. Venerdì 15 e sabato 16 luglio, dopo mezzanotte, il festival si sposta sulla spiaggia. E alle sette del mattino 'Proiezioni a colazione' con tra l'altro l'anteprima nazionale del film presentato a Cannes La pantera delle nevi. (ANSA).