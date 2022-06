Pianeta terra, nuovo festival Laterza sull'ambiente a Lucca

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Arriva a Lucca il Pianeta Terra Festival, diretto da Stefano Mancuso, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La nuova rassegna, presentata il 15 giugno, si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, in alcuni degli edifici più suggestivi della città come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, L'Orto Botanico.

Oltre 50 gli appuntamenti previsti in 4 giorni in cui si parlerà di ecosistemi, biodiversità, finanza green, geopolitica dell'energia, agricoltura e alimentazione, sviluppo urbano, risorse, mobilità sostenibile all'interno e nel confronto di nuove visioni politiche, sociali, filosofiche, artistiche.

Tra i molti protagonisti: Raj Patel, economista, attivista e studioso di politiche alimentari; Esther Duflo, Premio Nobel per l'Economia; Riccardo Valentini esperto di Ecologia forestale e membro di Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico); Carlo Carraro, economista ambientale, già Presidente della European Association of Environmental and Resource Economists; Valeria Termini, esperta di politica energetica europea e internazionale; Barbara Mazzolai che dirige il Centro di Micro-Biorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia; Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale Europea (Esa); Roberto Danovaro, biologo marino e presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn. E molti altri ospiti da Andrea Segrè a Carlin Petrini, da Mario Tozzi a Michele Serra, da Paolo Cognetti a Melania Mazzucco, da Vittorio Lingiardi a Roberto Battiston.

Durante i quattro giorni del festival che punta ad essere "una rivoluzione per la sostenibilità" si ragionerà sull'impatto dell'uomo sul pianeta, sui danni che la specie umana continua a produrre, ma anche sulle possibili strategie per salvaguardare la Terra e per diventare cittadini più consapevoli. Il progetto Pianeta Terra vuole contribuire alla creazione di un pensiero critico individuale e di un'opinione pubblica responsabile e informata riguardo all'ambiente.

La manifestazione è resa possibile grazie alla partecipazione corale delle molte realtà culturali, istituzionali e imprenditoriali del territorio: l'Associazione Musicale Lucchese, l'Associazione Talea, la Fondazione Giuseppe Pera, Lucca Biennale Cartasia, Lucca Comics & Games, Lucca Film Festival, Lucense, Orto Botanico di Lucca, Photolux Festival, Centro di ricerca Rifiuti Zero e altri ancora che potranno aggiungersi. (ANSA).