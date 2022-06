Scritte su strisce pedonali a Montesilvano, ecco AttraVersi

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 13 GIU - "Buongiorno piccoli", davanti alle scuole dell'infanzia. "Chiama quando arrivi a casa", "Spegnete TikTok e baciatevi!", davanti ai licei. "Alza gli occhi, sei al mare" o "respira questa libertà" nel tratto del Jova Beach, sulla riviera. E ancora, "L'impresa eccezionale è essere normale" o "Sorridi, fai respirare l'anima", lungo le strade principali della città. Sono alcune delle frasi apparse sulle strisce pedonali di Montesilvano, nell'ambito della campagna "Attra-Versi", il cui obiettivo è quello di infondere giornaliera positività con l'ausilio di versi, di parole di amore e ottimismo, durante una prassi giornaliera, quale è attraversare la strada.

Il progetto, subito sposato dal Comune di Montesilvano, è stato ideato dall'imprenditore Alessio Sarra. Creativo e noto consulente immobiliare pescarese, Sarra non è nuovo a iniziative particolari: sua l'idea delle finestre dedicate agli 'umarell' - i pensionati che, con le mani dietro la schiena, osservano l'avanzamento dei lavori - nei cantieri di Pescara; alcuni anni fa, inoltre, fece parlare di sé per aver messo in "vendita", con la sua agenzia immobiliare, insieme ad un creativo, la Reggia di Caserta, progetto provocatorio per denunciarne lo stato di degrado.

La campagna Attra-Versi prevede la realizzazione di un circuito di frasi impresse con vernici antiscivolo sulla prima striscia pedonale degli attraversamenti chiave della città: piccoli slogan, strofe di canzoni, parole motivanti per grandi e piccoli. Sulle opere non sono presenti loghi o marchi, ma solo l'hashtag #attraVersi per consentire la condivisione sui social, anche in una logica di promozione turistica e marketing territoriale.

"Si tratta di un'operazione creativa leggera e innovativa - afferma Alessio Sarra - totalmente a costo zero per il Comune.

L'idea di fondo, in questo momento storico estremamente particolare e difficile, è quella di suscitare una inaspettata positività in un'azione scontata come quella di attraversare la strada. Generare emozioni e conforto, evocare ricordi e dare energia. Sono estremamente felice che il Comune di Montesilvano abbia colto il senso dell'iniziativa, che spero possa essere presto replicata in altre città". (ANSA).