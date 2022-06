Paolo Fresu ispira un nuovo libro e audiolibro per ragazzi

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GIU - Si muove tra tradizione e innovazione con una grammatica jazz e la capacità di mescolare suggestioni del luogo, il legame con le radici e una cifra contemporanea. Paolo Fresu, trombettista sardo di fama internazionale, è il protagonista di un emozionante libro per ragazzi. "Paolino", libro e anche audiolibro, scritto da Reno Brandoni e illustrato da Chiara Di Vivona, si ispira alla vita del musicista.

Racconta l'amore per la musica tramandato di padre in figlio.

Ma anche la nascita di Time in Jazz, il festival internazionale tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati della musica improvvisata. Attira sempre nuovo pubblico, ad agosto, nel paese natale di Fresu, Berchidda, borgo ai piedi del Limbara.

L'audiolibro digitale, con la voce narrante di Stefano Nosei, le musiche originali composte ed eseguite da Brandoni, si avvale anche della partecipazione straordinaria del trombettista.

Ambientato a Berchidda, il libro narra la storia di un bambino che accompagna il padre pastore tra scenari agresti e si lascia incantare dai racconti ispirati a una saggezza antica, alla bellezza dell'arte, ai suoni di antichi strumenti e della natura. Il padre lo spinge ad amare la musica, a viaggiare e a conoscere il mondo.

Crescendo, Paolo farà tesoro delle sue parole, porterà la musica a Berchidda creando il festival, oggi tra i più prestigiosi al mondo. Divenuto padre a sua volta, continuerà quella tradizione in un costruttivo dialogo tra le generazioni.

