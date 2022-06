A Trieste 'maratona' Ulisse per i 100 anni dell'opera di Joyce

(ANSA) - TRIESTE, 09 GIU - Una maratona di azioni teatrali, concerti, mostre, spettacoli di danza e live painting, che inizierà alle 8 del mattino e finirà alle 3 di notte e in cui prenderanno vita i diversi capitoli dell'Ulisse di James Joyce in 15 diversi luoghi del centro cittadino scelti per affinità e somiglianza alle originarie ambientazioni dublinesi. Trieste celebra così il 16 giugno il Bloomsday 2022, a 100 anni dalla pubblicazione dell'Ulisse. Il calendario di iniziative, in programma fino a domenica 19, è promosso dal Museo Joyce del Comune di Trieste in collaborazione con l'Università e con il sostegno di PromoTurismoFVG, Trieste Convention and Visitors Bureau e Politeama Rossetti. Trieste, dove Joyce ha vissuto a lungo fra il 1904 e il 1920, è il luogo in cui Ulisse è nato. Il romanzo uscì dalla piccola libreria Shakespeare & Co. il 2 febbraio del 1922, in occasione del quarantesimo compleanno dell'autore. Il 16 giugno, giorno in cui si svolge la trama dell'Ulisse, dalla colazione che nel capitolo 1 impegna Stephen Dedalus e contemporaneamente Leopold e Molly nella loro casetta al numero 7 di Eccles Street fino al monologo di Molly/Penelope che verrà messo in scena alle 2 di notte al Museo Revoltella, gli spettatori avranno l'opportunità di assistere alle tappe della lunga giornata dei protagonisti imparando a conoscere un romanzo fra i più noti e i meno letti della letteratura mondiale.

Tra gli appuntamenti, il concerto del duo irlandese Fathers of Western Thought, Robert McGlade e Gordon Lee, dedicato al capitolo Sirene, la rappresentazione di Nausicaa al tramonto sulla spiaggia del "Pedocin", che vedrà in scena Sergio Rubini e Maria Grazia Plos, e la rappresentazione di Mandrie del Sole, affidata alle penne di Matteo Verdiani e Carlo Selan e alle voci della compagnia Artifragili. In programma fino a domenica, anche il walking tour joyciano, il LETSwalk, dedicato più in generale alla letteratura di Trieste, e la presentazione di libri dedicati a Joyce. Tra gli ospiti attesi all'iniziativa Moni Ovadia, Mauro Covacich, Morgan ed Edoardo Camurri. (ANSA).