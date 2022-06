Torna #ioleggoperché, appuntamento per donare libri alle scuole

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Cresce ancora #ioleggoperché (www.ioleggoperche.it), la grande iniziativa sociale dell'Associazione Italiana Editori (Aie) che punta a donare libri alle biblioteche scolastiche per rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l'abitudine ai libri e alla lettura. E torna per la sua settima edizione, in programma dal 5 al 13 novembre, più grande, grazie a una squadra rafforzata e a nuove sfide.

"#ioleggoperché in sei anni ha portato quasi due milioni di libri nuovi nelle scuole - ha commentato il presidente Ricardo Franco Levi - Il progetto di Aie cresce ancora, nel 2022, a favore delle biblioteche scolastiche e della crescita dei nostri ragazzi. Vogliamo favorire l'inclusione e la coesione sociale attraverso i libri e la lettura: è con questo spirito che abbiamo impostato #ioleggoperchéLAB, e rafforzato la squadra istituzionale, con l'ingresso del Dipartimento dello Sport".

L'iniziativa è sostenuta dal ministero della Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, a cui si aggiunge il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio con il ministero dell'Istruzione e con il sostegno di tutta la filiera del Libro (Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche e Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai). Un grande lavoro di squadra che, a partire da editori e Istituzioni, coinvolge librerie, biblioteche, media, tutte le tv e privati cittadini.

"La settima edizione di #ioleggoperché - dice il ministro Dario Franceschini - si arricchisce della partecipazione del mondo sportivo e innova la propria formula attraverso l'introduzione di uno spazio sperimentale, a testimonianza di una intensa vitalità capace di coinvolgere sempre più giovani nella scoperta del libro e della lettura". "Leggere permette di vivere altre storie, vuol dire imparare a scrivere e anche a condividere la parola. In questo momento come mai abbiamo bisogno di dialogo" commenta il ministro Patrizio Bianchi. "Lo sport al pari della cultura è capace di offrire una opportunità a tutti" sottolinea il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. (ANSA).