Orbetello Book Prize, finalisti Camurri, Marciano e Pascale

(ANSA) - ORBETELLO, 08 GIU - Roberto Camurri con Il nome della madre (NNE), Francesca Marciano con Animal Spirit (Mondadori) e Antonio Pascale con La foglia di fico (Einaudi) sono i tre finalisti,, annunciati questa mattina, della prima edizione dell'Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast, in programma dal 30 giugno al 2 luglio 2022 presso i Giardini Chiusi di Orbetello (ingresso libero fino a esaurimenti posti).

Oltre ai finalisti, resi noti da Paolo di Paolo, presidente della giuria del premio, è stata annunciata l'assegnazione all'unanimità a David Leavitt del Tributo alla carriera. La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a Maddalena Fingerle per il suo libro Lingua madre, Italo Svevo edizioni.

L'Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast, ideato e organizzato da Andrea Zagami per valorizzare la letteratura italiana e il suo percorso internazionale, sarà presentato da Elisabetta Ferracini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Le presentazioni dei libri finalisti saranno arricchite dalle letture di brani scelti e affidati agli attori Irene Lizzulli e Stefano Goracci. "Nelle scelte dei finalisti abbiamo tenuto anche a considerare qualità necessaria la diversità di stili e di percorsi dei differenti autori, così da avere una rosa di scrittori e scrittrici con interessanti peculiarità", ha detto Paolo di Paolo, "sono felice che David Leavitt sia il primo autore internazionale a ricevere il tributo alla carriera e che avremo con noi nella serata finale della premiazione". (ANSA).