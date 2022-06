(ANSA) - ROMA, 06 GIU - VALERIA FATONE, IL MATRIMONIO, UN LAVORO COME UN ALTRO (Albatros, pp. 200, 12.50 euro). Il filtro dell'ironia per raccontare le situazioni tragicomiche che spesso riguardano le relazioni sentimentali, ma anche il coraggio di guardarsi dentro con profondità, scegliendo un punto di vista originale e audace: c'è tutto questo nel libro di Valeria Fatone dal titolo "Il matrimonio, un lavoro come un altro", edito da Albatros. Il romanzo racconta la relazione appassionata fra una giovane donna in carriera e un professionista, sposato, di vent'anni più grande di lei. La ragazza si confida con una amica filosofa e dalle loro conversazioni, che ricordano i celebri dialoghi di Platone, scaturiscono riflessioni sul matrimonio e sulle relazioni extraconiugali, ma anche sulla necessità di liberarsi da condizionamenti sociali e religiosi che colpiscono prevalentemente le donne. Attraverso questa storia, l'autrice compie un vero e proprio viaggio nei sentimenti e nei rapporti di coppia contemporanei. Reclamando il diritto delle donne alla libertà sessuale, oggi sbandierata ma in realtà solo apparente e ancora lontana dall'essere realizzata, il libro riabilita la figura dell'amante al punto di disegnarne un elogio in pagine ironiche quanto capaci di sfidare le convenzioni. (ANSA).