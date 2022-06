Premio Salgari a Gianluca Barbera, Luca Di Fulvio e Orso Tosco

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Gianluca Barbera con 'Mediterraneo' (Solferino, 2021), Luca di Fulvio con 'La ballata della città eterna' (Rizzoli, 2020) e Orso Tosco con 'London Voodoo' (Minimum Fax, 2022): sono i vincitori del premio di letteratura avventurosa 'Emilio Salgari' 2022, arrivato alla nona edizione.

A sceglierli una giuria di esperti guidata da Luca Crovi. Tra i tre autori ne sarà scelto uno dalla giuria popolare composta da biblioteche, circoli di lettori, associazioni culturali e lettori. La finale il 25 novembre 2022 a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona.

In 'Mediterraneo', Barbera combina avventura e romanzo filosofico raccontando l'Odissea di terra in terra e di porto in porto di un padre, Giovanni Belisario, alla ricerca del figlio Christian. Dello scrittore, nato nel 1965 a Reggio Emilia, che vive a Siena, è da poco uscito il libro per ragazzi 'Magellano e il tesoro delle Molucche' (Rizzoli). Di Fulvio, nato nel 1957 a Roma, dove vive e lavora, tra gli scrittori italiani più letti in Germania e Francia, in 'La ballata della città eterna' ci porta nella Roma del 1870 dove il vecchio mondo sta crollando e il nuovo sta per nascere. MentreTosco, poeta e sceneggiatore, classe 1982, da voce alla realtà esasperata in cui siamo abituati a vivere mescolando in 'London Voodoo' elementi horror, grotteschi e surreali.