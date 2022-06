Libri: Versace, Autopsia di un delitto impossibile

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 06 GIU - VERSACE, AUTOPSIA DI UN DELITTO IMPOSSIBILE - ROBERTA BRUZZONE (Rai Libri, pp 256, 18 euro) - Era una calda mattina del 15 luglio 1997 a Miami. Gianni Versace, iconico stilista degli anni Novanta, viene ucciso sulla soglia della sua meravigliosa villa, al 1116, al centro della celebre Ocean Drive. Sono le 8.45 del mattino e il suo compagno, Antonio D'Amico, accorre dall'interno ma è troppo tardi: Gianni è immerso in una pozza del suo stesso sangue, le chiavi da una parte, il giornale appena comprato, dall'altra. A sparare, come viene fuori dopo un'iniziale ipotesi di omicidio in odor di mafia, è stato Andrew Cunanan, toy boy d'alto bordo della comunità gay, già responsabile della morte di altre quattro persone. Cunanan, ventotto anni, è bello, intelligente, con un QI decisamente al di sopra della media: cosa lo ha spinto a uccidere a bruciapelo proprio Versace? "Questo, così come tanti altri interrogativi sulle incongruenze dell'omicidio Versace, rimarrà un mistero" che Roberta Bruzzone cerca di capire nel suo libro " Versace, autopsia di un delitto impossibile", edito da Rai Libri, in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 7 giugno.

Dopo una frenetica caccia all'uomo, l'FBI rintraccia Cunanan: in una house-boat nei pressi di South Lake, morto, ucciso con la stessa arma con cui ha portato a termine i suoi delitti. In questo libro, a venticinque anni di distanza dai fatti, la criminologa ricostruisce le tappe fondamentali di una storia torbida e controversa, ipotizzando piste alternative e raccontando ai suoi lettori quella che si può definire a tutti gli effetti "un'indagine imperfetta".

Roberta Bruzzone (Finale Ligure, 1973) è criminologa e psicologa forense, opinionista e personaggio televisivo. È nota per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, e per il suo ruolo di consulente nel caso della strage di Erba. Oltre a presenziare come ospite in programmi televisivi, Bruzzone è stata autrice e conduttrice della trasmissione "La scena del crimine", andata in onda sulla rete locale GBR-Teleroma 56, nonché conduttrice di tre stagioni di "Donne mortali" su Real Time. Dal 2017 è opinionista del programma di varietà "Ballando con le stelle". È autrice di diversi volumi tra cui: Chi è l'assassino. Diario di una criminologa (2012), Segreti di famiglia. Il delitto di Sarah Scazzi. Le prove, i depistaggi e le lacrime di plastica (2013, con Giuseppe Centonze e Filomena Cavallaro), Delitti allo specchio. I casi di Perugia e Garlasco a confronto oltre ogni ragionevole dubbio (2017, con Valentina Magrin), Io non ci sto più. Consigli pratici per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene (2018). (ANSA).