Il 'Libro possibile' dedicato a Dalla e 'L'anno che verrà'

(ANSA) - BARI, 06 GIU - E' dedicato a Lucio Dalla e a' L'anno che verrà', la 21/a edizione del Libro Possibile, il festival pugliese che anche quest'anno alle quattro serate nella tradizionale sede di Polignano ne aggiunge altre quattro in quella di Vieste, a partire dal 6 luglio e con oltre 250 ospiti.

L'edizione 2022 della rassegna è stata presentata a Bari dalla direttrice artistica, Rosella Santoro, con il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, sindaci e amministratori dei due Comuni ospitanti e, in collegamento video, il vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, azienda che per il quinto anno consecutivo è main sponsor della manifestazione.

Il titolo del festival è stato scelto come invito a riflettere sul futuro e sulle sfide che ci attendono. Si parlerà di letteratura, post pandemia, nuovi equilibri geo politici , guerre, transizioni ecologica e digitale, ambiente, diritti umani e intelligenza artificiale, mantenendo sempre viva la memoria per i grandi fatti del passato e i suoi eroi, a 30 anni dalle stragi di mafia.

Tra gli ospiti internazionali da segnalare due anteprime mondiali con Richard Osman che presenta il suo ultimo libro 'Il colpo che mancò il bersaglio' , e Abir Mukherjee, che porterà il suo 'Le ombre degli uomini', entrambi editi da SEM ed in uscita a settembre. Tra gli ospiti istituzionali attesi anche il presidente della Camera, Roberto Fico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Il festival si terrà a Polignano il 6, 7, 8 e 9 luglio, per poi spostarsi a Vieste il 21, 22, 28 e 29 luglio. (ANSA).