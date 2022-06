Festival Bellezza 2022, ospiti Vanoni e ucraina Yaryna Grusha

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Ornella Vanoni il 5 agosto all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, in un evento unico per il Festival. Samuele Bersani, il 5 settembre e Fiorella Mannoia, il 6 settembre, al Teatro Romano di Verona con due date dei loro tour e la scrittrice ucraina Yaryna Grusha Possamai, docente di Lingua e Letteratura ucraina all'Università Statale di Milano. Sono i nuovi ospiti, annunciati il 6 giugno alla presentazione della nona edizione del Festival della Bellezza a cui è intervenuto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il Festival, che si aprirà il 15 giugno al Teatro Romano di Verona con Massimo Recalcati e la sua lectio su Bibbia e psicoanalisi, è dedicato a 'Miti e tabù'.

"E' un piacere tornare a Verona, soprattutto per questo Festival che è la sintesi del concetto di sostenibilità: in Italia abbiamo un patrimonio infinito di arte, storia e cultura. Questo ci dà la responsabilità enorme di farlo crescere, valorizzarlo, farlo conoscere. Il Festival della Bellezza ci riesce in pieno, perché tocca una serie di luoghi meravigliosi mettendo in luce anche perle meno conosciute. E lo fa con un'offerta di assoluto livello dal punto di vista culturale" ha detto il ministro Garavaglia all'incontro in cui sono intervenuti la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti e il sindaco di Verona Federico Sboarina.

Tra gli altri ospiti, Vinicio Capossela, Simone Cristicchi, Dacia Maraini, Umberto Galimberti, Alessandro Piperno, Melania Mazzucco, Tullio Solenghi, Arianna Porcelli Safonov, Vittorio Sgarbi, Federico Buffa, Carlo Lucarelli, Guia Soncini e Morgan.

Trentacinque gli eventi, una parte dei quali inediti, dal 15 giugno al 22 ottobre in luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano, città d'arte e siti Unesco. Tra questi, Teatro Olimpico a Vicenza, Palazzo della Ragione a Padova, Teatro Bibiena a Mantova, Giardino Torrigiani a Firenze, Villa Mosconi Bertani in Valpolicella, Terrazza Civita a Roma, Cenacolo Vinciano a Milano, Tempio e Teatro di Segesta, Cretto di Burri a Gibellina.

Patrocinato dal Ministero del Turismo, promosso dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona, il Festival è organizzato dall'associazione Idem con l'ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro, programmazione editoriale di Marilisa Capuano, coordinamento generale di Alessandra Zecchini. (ANSA).