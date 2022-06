Giallozafferano lancia NFT 'culinari' da collezione

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Giallozafferano entra nel mercato virtuale lanciando un set di Nft da collezione, esattamente 15 opere digitali dedicate alla principali ricette italiane realizzate da grandi chef, poi immortalate dalla fotografa Marianna Santoni e infine trasformate in Non fungible token in edizione limitata di 99 esemplari per piatto. Il progetto, realizzato in collaborazione con OMD e ACTA Fintech, oltre a portare nel Metaverso la cucina italiana, servirà ad aiutare il Banco Alimentare. Novantotto dei 99 NFT realizzati per ricetta saranno infatti acquistabili sulla piattaforma Opensea al prezzo di 99 euro per contribuire alle attività benefiche di Banco. Per ogni ricetta il 99/o sarà invece messo all'asta al prezzo base di 5.000 euro: al possessore è riservato uno showcooking esclusivo con l'autore del piatto negli studios di Giallozafferano e una cena privata per 4 persone. A eseguire i primi piatti sono stati chef famosi: il risotto alla milanese è stato firmato dallo chef pluristellato Alessandro Negrini, il Tiramisù tradizionale di Frau Knam e la versione speciale di Ernst Knam; la Pizza Margherita del campione mondiale Davide Civitiello e la Carbonara di Luciano Monosilio. Poi seguiranno le orecchiette alle cime di rapa di Fabio Abbattista, la focaccia genovese di Ezio Rocchi, la parmigiana di melanzane di Daniele Rossi, le lasagne al ragù, l'amatriciana, il pesto, gli arancini, la fiorentina, la polenta, la pastiera e il gelato. Proprio l'NFT del risotto allo zafferano è stato donato alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano La ricetta meneghina per eccellenza custodita per sempre nell'Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, che dal 1387 conserva preziosa documentazione a cui ora si aggiunge il primo NFT. "Siamo nati sul web, dando vita alla più grande community di foodblogger del Paese - ha spiegato Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media -, abbiamo creato intorno ai social una fanbase di oltre 40 milioni di follower, diventando un punto di riferimento anche internazionale nel food, e oggi siamo la casa dei migliori food creator. Ora facciamo un passo in più".

(ANSA).