Negli Usa è boom per tessera biblioteca, "leggo libri proibiti"

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Fahrenheit 451 a Nashville: spopola nella città del Tennessee la tessera speciale della biblioteca pubblica con sopra stampata la scritta, "Io leggo libri proibiti". Prodotta inizialmente in edizione limitata, la tessera è diventata così popolare che la biblioteca ha deciso di renderla una opzione permanente. Il nuovo design voleva essere una provocazione: la biblioteca lo aveva introdotto a fine aprile, dopo mesi di dibattito nazionale e locale sui libri messi al bando nelle biblioteche pubbliche e nelle scuole. La campagna era stata lanciata pochi giorni dopo che l'Assemblea del Tennessee aveva varato una legge che dava a una commissione di nomina politica l'autorità di rimuovere libri dalle biblioteche scolastiche di tutto lo stato. "Io li brucerei", aveva detto durante il dibattito il parlamentare repubblicano Jerry Sexton, evocando memorie alla "Fahrenheit 451", il romanzo distopico di Ray Bradbury su un'America in cui la lettura è proibita e i libri vengono messi al rogo. La tessera "I Read Banned Books" doveva esser parte di una campagna di un mese: si sono invece presentati a ritirarla in migliaia, il doppio della media di iscrizioni mensili per la Nashville Public Library. Tra i libri recentemente proibiti in Tennessee c'è "Maus" di Art Spiegelman. Spesso bersaglio della censura è stato anche "Il Racconto dell'Ancella" di Margaret Atwood, una copia del quale - ha annunciato la scorsa settimana la scrittrice canadese - è stato prodotto in una versione speciale resistente alle fiamme ad alto valore simbolico. La singola copia - che in questi giorni Sotheby's sta mettendo all'asta con gli incassi destinati alla sezione americana del Pen - è stata stampata e rilegata con materiali che non possono essere bruciati tra cui il Cinefoil, la carta di alluminio usata a Hollywood per mascherare luci e eliminare riflessi: "In tutti gli Stati Uniti e nel mondo libri sono messi al bando e perfino bruciati. Per questo abbiamo creato un'edizione speciale di questo libro che per decenni è stato messo all'indice. Sarà un potente simbolo contro ogni censura", ha detto la casa editrice Penguin, che pubblica i libri della scrittrice. Il Pen è in prima fila nelle campagne per la libertà di lettura. Il suo rapporto più recente ha documentato 1.586 casi di libri banditi solo negli Usa in 86 distretti scolastici di 26 stati. Oltre 122 milioni di americani vivono in Stati che hanno adottato leggi o emanato ordini esecutivi che proibiscono di toccare temi caldi nelle scuole tra cui quelli del razzismo, le discriminazioni di genere e l'orientamento sessuale. (ANSA).