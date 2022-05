Al via Digiteca, progetto per valorizzare risorse online

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Prende il via Digiteca, la piattaforma digitale nata dal progetto Valorizzazione di documenti digitali di biblioteche e archivi lombardi attraverso lo sviluppo di competenze per la costruzione di nuovi percorsi didattici, voluto dalla Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, finanziato dal Fondo POR FSE 2014-2020 e sviluppato con il supporto di Formez PA e Aria S.p.A. Il Progetto e la piattaforma saranno presentati, domani, 31 maggio dalle 15.30 alle 17.30 nel corso dell'evento "La cultura crea cultura" in diretta streaming all'indirizzo https://go.dotslot.eu/digiteca-live.

Digiteca si prefigge l'obiettivo di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio di risorse digitalizzate lombarde, attraverso lo sviluppo di competenze necessarie alla costruzione di nuovi percorsi didattici e formativi a sostegno di docenti e studenti delle scuole superiori, incluso l'empowerment del personale delle scuole secondarie in Lombardia. È la porta che permetterà, agli studenti e agli insegnanti delle scuole superiori lombarde, ai ricercatori e ai cittadini, di accedere ai documenti della Biblioteca Digitale Lombarda (BDL) e dell'Archivio Etnografia e Storia Sociale (AESS), che contano un totale di oltre 6 milioni di file, fra audio, immagini, audiovisivi, biblioteca e REIL (Registro delle Eredità Immateriali Lombarde). Gli studenti potranno così svolgere ricerche e creare mappe concettuali assegnate dai docenti che poi, una volta concluse, potranno essere reinserite nella piattaforma stessa, in un sistema di circolarità e messa a disposizione di materiale culturale, basato sulla documentazione storica e attuale certa e affidabile. Ne potrà scaturire, inoltre, anche l'inclusione digitale per superare il gap fra la popolazione che più facilmente accede alle risorse digitali rispetto a quei cittadini che incontrano ancora problematicità in tali attività.

Durante l'evento saranno coinvolti i protagonisti in diverse tavole rotonde che riguarderanno gli esiti del progetto descritto, la divulgazione delle potenzialità formative della Piattaforma Digiteca, le opportunità di apprendimento e di sperimentazione di nuove metodologie di studio e ricerca.

Parteciperanno all'evento: Assessore all'Autonomia e Cultura, Regione Lombardia Paolo Mora, Responsabile AdG POR FSE Regione Lombardia 2014-2020 Alberto Bonisoli, Presidente Formez PA Maria Agostina Lavagnino, Funzionario Regione Lombardia Marcella Fusco, USR Lombardia Santino Luciani, Formez PA Manuel Malini, Aria S.p.A.

Le scuole che hanno partecipato al progetto. (ANSA).