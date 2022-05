Luciana Castellina, la cultura dell'altro ci aiuta a rivisitarci

(ANSA) - COSENZA, 28 MAG - "Bisogna difendere la diversità perché la cultura dell'altro ci aiuta a rivisitarci criticamente". A dirlo è stata Luciana Castellina nella sua lectio magistralis 'La mia vita a sinistra è, ancora, la scoperta del mondo', tenuta di fronte al pubblico del Premio Sila '49 e svoltasi a Cosenza. Castellina ha ricevuto il premio alla carriera. "Ricordo ancora - ha raccontato - di quando negli anni Sessanta venni arrestata e rimasi in prigione per oltre due mesi. La mia colpa? Aver preso parte a una manifestazione a Roma degli operai edili e aver cercato di aiutarne uno. In cella mi arrivò la lettera di mia figlia che all'epoca aveva 8 anni: Lucrezia mi scriveva che la sua maestra le chiese perché la madre prendesse i poliziotti a ombrellate e la piccola rispose che non poteva essere vero, la sua mamma non possedeva ombrelli". "Leggevo Salgari - ha detto la cofondatrice de 'Il Manifesto' e poi direttrice di 'Liberazione' - perché così potevo viaggiare dappertutto; ma il viaggio più appagante l'ho fatto tramite la porta del Pci, che ha appagato la mia curiosità". Castellina - spiega una nota - ha parlato dei suoi incontri con Sartre e Simone de Beauvoir, la partecipazione al primo raduno di giovani dopo il secondo conflitto mondiale, a Praga nel 1947. E, ancora, i viaggi attraverso i film, "quelli di Pier Paolo Pasolini e dei registi neorealisti", che, al pari del Partito, le hanno insegnato "a crescere, a comprendere che si può cambiare soggettivamente e passare dall'essere meri sudditi a cittadini protagonisti". Di se stessa, autrice di molte opere, ha detto: "Non sono una scrittrice, quanto una giornalista che scrive articoli un po' troppo lunghi". (ANSA).