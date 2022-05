'Nel mio destino', storia di Miranda

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - (SILVANA LAZZARINO - NEL MIO DESTINO, KAIRÒS EDIZIONI, PP.49, EURO 15,00) - Tra Roma, Firenze e Trieste si sviluppa l'avvincente storia di Miranda, quarantenne, sposata con Riccardo, comandante di aerei, con il quale ha un figlio adolescente appassionato di calcio e violino.

Affascinante, sicura di sé, determinata nell'affermarsi come ricercatrice nel campo dell'archeologia all'Università di Roma, Miranda - la cui vita matrimoniale scorre tranquilla - senza rendersene conto si ritrova presa da due passioni extraconiugali che la portano a scoprire un lato di sé inaspettato. Miranda diventa centro del desiderio prima di Giorgio il bel giovane tenebroso ventottenne e poi di Roberto l'imprenditore dal sex appeal irresistibile, accomunati da una certa maniacalità e abilissimi nel loro gioco di potere e seduzione, specie il secondo da cui la donna viene totalmente ipnotizzata senza immaginare di... Una trama dalle tinte forti che darà vita a un dibattito organizzato per la presentazione del volume alla Libreria Raffaello-Un Libraio per amico a Napoli venerdì 27 maggio alle 17,30 con l'editore, Giovanni Musella, la psicologa Maria Rosaria Riccio, la scrittrice Rita Simeoni, lo psicologo e psicoterapeuta Ludovico Verde e la giornalista Laura Bufano.

L'autrice Silvana Lazzarino, nata a Roma, classe '71, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra questi: 'il Poeta Ebbro' per la sezione Giornalismo (2018), il 3° premio per il libro edito di poesia 'Emozioni senza Tempo' (EPC 2019) alla XIV edizione del Premio Letterario Internazionale 'Voci - Città di Roma', la Menzione Speciale per il libro edito di poesia 'Il Volo dell'Anima' (edizioni Apeiron 2019) scritto con Dario Nicolella, alla 2ª edizione del 'Premio Internazionale Kalos arte e letteratura' (2021). (ANSA).