64 opere in corsa per Pontedilegnopoesia

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Sono 64 le opere in concorso all'edizione 2022 PontedilegnoPoesia, il premio nazionale di poesia edita che è arrivato alla tredicesima edizione. Il premio è nazionale, ma in realtà gli autori dei lavori in gara provengono non solo dall'Italia (14 le regioni rappresentate) ma anche dall'estero, più precisamente da Svizzera, Franca e Russia. Entro il 20 giugno la giuria (presieduta dal poeta Vincenzo Guarracino, dalla giornalista e critica Eletta Flocchini, da ex vincitori del premio Vivian Lamarque e Giuseppe Grattacaso, e dal poeta Giuseppe Langella, che è anche docente all'Università Cattolica) sceglierà i sei autori che parteciperanno alla fase finale il 29 e 30 luglio per la designazione da parte del pubblico del vincitore assoluto che verrà premiato il 31 luglio . La giuria dovrà anche assegnare il premio alla carriera (istituito nel 2018), che dallo scorso anno ha assunto la denominazione di Premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia alla carriera, in ricordo del poeta milanese, scomparso nel gennaio 2021 e primo vincitore a Ponte di Legno. PontedilegnoPoesia rientra nella rassegna "Una montagna di cultura… la cultura in montagna", organizzata dall'Associazione Pontedilegno-MirellaCultura in collaborazione con Pro Loco e Biblioteca Civica che include una serie di appuntamenti, dalla musica classica allo sport passando per l'attualità, che si svolgeranno fra il 23 luglio e il 17 agosto. (ANSA).