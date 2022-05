Premio Pagliarani a Frixione, Ricciardi, Tosatti e Medina

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sono Marcello Frixione, Marco Ricciardi, Alda Tosatti e Violeta Medina i vincitori del 'Premio Nazionale Elio Pagliarani' arrivato alla settima edizione. Il Premio alla carriera è stato attribuito a Luigi Ballerini.

Frixione ha vinto per la sezione Poesia edita, con 'Naturama' (Oédipus, 2021). Ricciardi ha avuto il riconoscimento per la sezione Poesia inedita con 'Cybermetica poiesis', la Tosatti, che è professore associato alla Sorbona di letteratura italiana, è stata premiata, nella sezione progetti di traduzione, per la traduzione in lingua francese de La Ragazza Carla di Elio Pagliarani. Alla Medina è stato assegnato il premio per la sezione 'Intersezioni' per il video d'arte 'L'esercizio della luce'. La cerimonia di premiazione il 25 maggio al Teatro Argentina di Roma.

Il premio è una delle attività dell'Associazione letteraria Elio Pagliarani dedicata allo studio della poesia contemporanea.

La presidente del premio è Cetta Petrollo Pagliarani, vedova di Elio Pagliarani. Il Premio Nazionale Elio Pagliarani, nato nel 2015, ha per scopo la promozione e valorizzazione, nello spirito sperimentale del poeta, della scrittura poetica e della ricerca letteraria che dimostrino qualità creative ed espressive originali nell'innovazione linguistica. (ANSA).