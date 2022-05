Festival Economia Trento, per i giovani c'è 'Fuori Festival'

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Fra gli elementi innovativi della 17/a edizione del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 2 al 5 giugno, c'è il format "Fuori Festival", una kermesse con un palinsesto parallelo che porrà al centro i giovani.

L'iniziativa concentrerà lo sguardo sul tema "Creare il futuro".

Oltre 50 gli eventi previsti - si legge in una nota - con numerosi ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale, come la cantante Hu (4 giugno, Sala della Filarmonica, ore 20.30), tra le pochissime artiste italiane a essere cantautrice, producer e polistrumentista; Fausto Zanardelli, del duo musicale indie pop-rap italiano "Coma_Cose" (4 giugno, ore 18.30, l'Itas Forum), e la speciale presenza dell'autore e interprete, due volte vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, che sarà al Teatro Sociale, venerdì 3 giugno, a partire dalle 21.

Anche Radio 24 sarà presente con dei veri propri live con protagonisti i conduttori di trasmissioni storiche come Giuseppe Cruciani e David Parenzo con "Zanzara meet fans", Giampaolo Musumeci, che con "Nessun luogo è lontano" accompagna nell'approfondimento di ciò che ogni giorno accade fuori dai confini del nostro paese. (ANSA).