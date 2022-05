Vira Carbone, Il grande libro della longevità

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - VIRA CARBONE (CON MARZIA VALITUTTI), IL GRANDE LIBRO DELLA LONGEVITÀ. COME VIVERE BENE E A LUNGO CON I CONSIGLI DI BUONGIORNO BENESSERE (Rai Libri, pp.336, 18 euro).

Preservare la vita con amore, mantenendo in salute il nostro corpo in ogni sua parte: piccoli grandi segreti e tanti consigli facili da mettere in pratica compongono "Il grande libro della longevità", scritto da Vira Carbone, conduttrice - e ideatrice - di "Buongiorno benessere", con Marzia Valitutti, edito da Rai Libri. Il volume, grazie alle parole di autorevoli medici, già volti familiari al pubblico di "Buongiorno benessere", guiderà il lettore alla scoperta di ogni singolo organo del nostro organismo: solo se si ha piena consapevolezza di come siamo fatti si possono ascoltare (e interpretare nel modo giusto, senza incorrere in errori di valutazione che potrebbero rivelarsi rischiosi) i segnali che nel bene e nel male il corpo ci invia quotidianamente. Concepito per scoprire e condividere gli insegnamenti per vivere il più a lungo possibile e per avere sempre un'elevata qualità della vita, il libro è scritto con un linguaggio semplice e chiaro e sfrutta le conoscenze di medici e professori per costruire una sorta di guida pratica al benessere. (ANSA).