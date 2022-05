ANSA-FOCUS/ Salone Libro, editori soddisfatti, volano vendite

(dell'inviata Mauretta Capuano) (ANSA) - TORINO, 22 MAG - Il Salone del Libro di Torino più grande di sempre, in una superficie di 110.000 metri quadri, con oltre 1900 eventi, raggiunge anche il massimo della soddisfazione degli editori per le vendite dei libri che raggiungono in un primo giro parziale tra gli stand una media del +35%, a cui andranno aggiunti i dati della domenica e del giorno di chiusura, lunedì 23 maggio.

Sabato, come da tradizione il giorno top delle vendite, quest'anno raggiunge un altro risultato straordinario: il boom di affluenza nella storia della fiera in un Lingotto e Oval bollente per il caldo.

E si fa sempre più spazio il fenomeno tiktoker. Tra gli stand degli editori si raccoglie un grande entusiasmo e le file per partecipare agli eventi sono sempre più lunghe.

Fino ad ora "30% in più di quanto incassato nell'edizione di ottobre 2021 per il Gruppo Gems", come spiega Marco Tarò amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Gems.

Ingrandito lo stand di Guanda e tra i titoli si è registrata l'esplosione di Erin Doom con 'Fabbricante di lacrime' (Salani).

Bene anche 'Le notti senza sonno' (Guanda) di Gian Andrea Cerone.

Ottimi risultati nei primi tre giorni del Salone per il Gruppo Mondadori con +35% rispetto ai primi tre giorni di ottobre. Code agli stand e vendutissimi i libri famosi o per serie su Netflix o per passaparola su Tik Tok, da 'Heartstopper' di Alice Oseman a 'It ends with us' di Hoover a 'Sotto la porta dei sussurri' di Klune.

Allo stand Rizzoli l'affollamento di giovani davanti alla parete dei libri più amati su Tik Tok conferma il successo del social che restituisce nuova vita a grandi romanzi dimenticati come Dio di illusioni di Donna Tartt ed è il canale più autentico e diretto per comunicare i libri Young Adult con la trilogia di Shatter me tra i titoli più venduti.

Per Adelphi +40% rispetto alle precedenti edizioni con titolo più venduto 'La Russia di Putin' di Anna Politkovskaja e +15% per Neri Pozza rispetto ad ottobre con titolo più venduto 'Non leggete i libri, fateveli raccontare' di Bianciardi e autore più acquistato Amitav Ghosh tra backlist e frontlist.

Soddisfazione allo stand del Gruppo Feltrinelli con le case editrici Feltrinelli, Marsili e Gribaudo che il primo giorno della fiera ha venduto il triplo dei titoli, venerdì il doppio e sabato 21 maggio il 43,52% in più rispetto a ottobre 2021.

Tra le novità più vendute di Marsilio Pietro Del Soldà con 'La vita fuori di sè. Una filosofia dell'avventura" e Carlotta Vignoli con 'Memoria delle mie puttane allegre'. Dal catalogo molto bene Il codice dell'illusionista con Camilla Lackberg ed Henrik Fexeus e Madeline Miller con 'La canzone di Achille'.

Più 30% rispetto a ottobre anche per Giunti- Bompiani con più venduti Roberto Saviano, Marco Peano, Antonio Scurati , Enrica Tesio e Catena Fiorello per Giunti. Robecchi, Manzini e Giampaolo Simi al top per Sellerio che registra +25% rispetto a ottobre. Primi tre giorni entusiasmanti anche per Harper Collins con +30% rispetto al Salone di ottobre e titoli più venduti Don Wislow con 'Città in fiamme' , Andrea Delogu con 'Contrappasso e esplosione di titoli legati a Tik Tok da 'Sangue e cenere' di Jennifer Armentrout a Serpent &Dove di Shelby Mahurin. Doppio delle vendite rispetto a ottobre 2021 per La nave di Teseo con il nuovo Joel Dicker e l'esordio di Ermal Meta. Bene anche per gli editori per ragazzi con il ritorno di tutte le scuole: assalti di ragazzi allo stand de Il Castoro con +50% delle vendite rispetto ad ottobre.

E si stanno per aprire, finita il 23 maggio l'edizione dei 'Cuori selvaggi' del Salone, i giochi per la prossima direzione perché Nicola Lagioia nel 2023 sarà affiancato da quello che poi sarà il nuovo direttore. Pare si punti su una donna e il nome che circola di più è quello di Loredana Lipperini. (ANSA).