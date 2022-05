A 'Trapani Comix' viaggio tra fumetti e realtà virtuale

(ANSA) - TRAPANI, 21 MAG - Disegnatori, illustratori, coloristi affermati, ma anche giovani emergenti, all'opera per realizzare dediche, disegni, tavole originali. C'è tutto questo in 'Trapani Comix', la fiera del videogioco e del fumetto che per questo week-end ha chiamato a raccolta appassionati provenienti da tutta la Sicilia. Sino a domani, presso la Villa Margherita di Trapani, in esposizione oggettistica di ogni tipo, gadget, t-shirt, fumetti e manga, graphic novels, letteratura fantasy, snack orientali e americane, bibite di ogni gusto e dolcissime tentazioni provenienti da tutto il mondo: un'occasione per incontrare disegnatori e fumettisti con matita e colori in mano.

Una zona è dedicata all'area medievale con stand in cui poter assaggiare antiche bevande aromatizzate, acquistare gioielli, abiti, libri e sculture. Un'altra, invece, al Sol Levante: alberi di ciliegio ricolmi di tutte le sfumature del rosa, un giardino zen con installazioni e uno stage dedicato alle idol e maid che si esibiscono nelle loro performance dal vivo.

Un'intera ala della Villa ospita l'area tecnologica, in cui il visitatore può provare strumentazione di ultima generazione e può immergersi nella realtà virtuale e aumentata, vivendo avventure coinvolgenti e interattive in prima persona. Visori, occhiali, simulatori di guida: questo è lo scenario. In quest'area si gioca da soli o in compagnia di amici nei pc da gaming o nelle console. Presente anche uno spazio dedicato ai Twitch streamer e agli YouTubers con seminari, workshop, convention, dimostrazioni, contest e interviste.

Sul palco del teatro 'Giuseppe Di Stefano' spazio agli artisti.

Ha già debuttato ieri - e replicherà stasera - Cristina D'Avena, mentre domani (domenica) toccherà ai Soldi Spicci. Alle 17 di domani è prevista anche la Cosplay Italian Cup 2022, organizzata da Epicos, in collaborazione con Movieland (ANSA).