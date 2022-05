Salone Libro: Pif, il mondo lo cambiano i sognatori

"Si può promuovere la cultura dell'antimafia in allegria raccontando, tra l'altro, le storie degli uomini che hanno sognato un mondo diverso ma possibile e che per questo sono morti come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Perché una cosa è chiara: il mondo lo cambiano i sognatori ". Così Pierfrancesco Diliberto in arte Pif che ha presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino, insieme al vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, Marco Lillo, 'L'Agenda della legalità' per l'anno scolastico 2022-2023 in vendita da oggi nelle librerie ed edicole italiane, edito da PaperFirst. Un'agenda libro contenente tra le sue pagina dei Qrcode che riportano storie di persone che hanno dedicato la vita a lottare contro la mafia, ma anche episodi, aneddoti. "I ragazzi oggi a scuola sono lontani nel tempo da fatti come la strage di Capaci quanto la seconda guerra mondiale dalla mia data di nascita - ha aggiunto Pif -: bisogna che conoscano queste storie e sappiano che se la nostra vita è migliore è grazie a sognatori come loro". (ANSA).