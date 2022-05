(ANSA) - ROMA, 18 MAG - LUCA CIARROCCA, TERZA GUERRA MONDIALE (Chiarelettere, pp.368, 19 euro). Mentre la corsa al riarmo nucleare sta terrorizzando il mondo, si delinea uno scenario apocalittico di un conflitto su scala mondiale che, purtroppo, ormai non solo è possibile, ma sempre più probabile: è questa la premessa del libro "Terza Guerra Mondiale" di Luca Ciarrocca, edito da Chiarelettere e disponibile dal 19 maggio. A poco più di 24 ore dalla presentazione delle domande ufficiali di adesione alla Nato da parte di Finlandia e Svezia, il volume presenta al lettore un'inchiesta approfondita sul reperimento di materiali tanto riservati quanto scottanti sul backstage del potere militare globale. Attraverso fonti di intelligence e documenti top secret, Ciarrocca cerca di rispondere ad alcuni quesiti centrali: come sono dislocate le quasi 13mila testate nucleari attualmente presenti nel mondo? Chi ha il potere di innescarle e in quale contesto? Ci sono bombe atomiche "ospitate" su suolo italiano? E se ci sono, a chi appartengono e sulla base di quali accordi il governo italiano ha deciso di "ospitarle"? L'autore ha inoltre l'obiettivo anche di chiarire quali possibili prospettive attendono l'Europa e l'Italia, chiamate secondo lui a compiere la scelta audace, ma avveduta e giusta, di una neutralità militante. (ANSA).