Librerie, più fiducia ma peggiorano costi gestione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Migliora il clima di fiducia delle librerie a fine 2021 a cui ha corrisposto anche un miglioramento dei ricavi prodotti al termine dello scorso anno: oltre il 55% delle librerie ha segnalato un aumento dei clienti entrati in libreria nella seconda parte dell'anno, il 58,6% un aumento dei libri acquistati ed il 55,0% un aumento dei libri venduti in valore.

E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sulle librerie in Italia 2021 II Semestre', realizzata da Ali - Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research.

Al miglioramento dei "conti"delle librerie sul fronte della domanda ha corrisposto però un netto peggioramento della situazione dei costi generali di gestione delle librerie alla fine dello scorso anno. "Fare libreria" oggi costa molto di più rispetto al passato e tale situazione è destinata a peggiorare nel corso del 2022.

Le librerie indipendenti investono su se stesse. Negli ultimi due anni - gli anni della grande pandemia- il 39% delle librerie ha effettuato investimenti e il 30,8% ha in programma di effettuarne in futuro puntando sul digital marketing, nei social media, negli impianti e nei sistemi destinati ai locali della libreria.

Secondo la ricerca, sette librerie su dieci ritengono che le misure adottate dal Governo in favore della filiera editoriale siano state adeguate (soltanto il 30% delle librerie le ha definite "insufficienti"). Più nel dettaglio il 73% delle librerie ha registrato nel 2021 un aumento dei ricavi grazie ad App18, con una crescita media del 7,7%; il 76,9% delle librerie ha avuto nel 2021 un aumento dei ricavi grazie a "Carta Docente" del 9,3% e il 77,4% delle librerie ha registrato nel 2021 un aumento dei ricavi grazie a "Biblioteche" del 11,5%. (ANSA).