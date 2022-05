Libri: 'Forse', rapporto madre-figlia ai tempi della pandemia

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - CLAUDIA DONADONI, "FORSE" (MACCHIONE EDITORE, PP 80, EURO 15). Fiori di ciliegio che cadono al primo vento ma ritorneranno a primavera: con eleganza e misura nipponiche Claudia Donadoni, attrice, regista e scrittrice teatrale debutta nella narrativa con un romanzo breve dedicato al rapporto madre-figlia in tempo di pandemia. "Forse", questo il titolo del romanzo, pubblicato dall'Editore Macchione di Varese, affronta il tema delle solitudini, intrecciandolo con la desolazione che abbiamo vissuto negli ultimi due anni.

Legando il tutto con una profonda analisi dei rapporti tra madre e figlia.

Un testo che ha momenti di grande intensità introspettiva ma che non indulge al piagnisteo rispetto alle difficoltà e ai drammi, lanciando anzi lampi di speranza. L'esordio di Donadoni nella letteratura non teatrale è nato da una esigenza dell'autrice che, come tutti gli artisti, ha vissuto il blocco delle attività teatrali in maniera complessa.

"Il Covid non è stata la molla che mi ha spinto a scrivere -spiega - ma è coinciso con una profonda riflessione che tutti dovremmo avviare sui rapporti interpersonali. Adesso la vita riprende, e fortunatamente anche la attività teatrale. Ma resto convinta che oltre a festeggiare, ridere e gustare cose leggere, ci serva impegnarci a capire e riconsiderare il nostro modo di stare al mondo. Perché nel deserto dei sentimenti le pandemie sono sempre in agguato".

Donadoni debutterà tra l'altro con un proprio spettacolo "Il canto di Zoe" il 24 giugno prossimo a Palermo nel teatro "Al Massimo". Autrice di numerosi spettacoli tra i quali "Stria" rappresentato negli Usa e "Figlie di Barbablù" sul tema della violenza di genere, Claudia Donadoni, ha dedicato numerose opere al ruolo della donna nella storia con particolare riguardo a Milano e alla Lombardia, senza dimenticare la sua rilettura della figura di Maddalena. Il romanzo "Forse" è stato presentato nell'ambito degli incontri del Premio letterario dedicato a Piero Chiara. (ANSA).