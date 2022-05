Cannes: Le otto montagne, prime immagini film Borghi-Marinelli

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti (Einaudi), vincitore del Premio Strega 2017, è in concorso al festival di Cannes (17-28 maggio) "Le otto montagne" regia di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli e Alessandro Borghi di cui oggi sono stati rilasciati il teaser trailer e il poster. I due attori, tra i più talentuosi del nuovo cinema italiano, tornano insieme dopo il film che li ha fatti incontrare, Non essere cattivo di Claudio Caligari.

Il film, come il libro, racconta la storia di un'amicizia.

Un'amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri, ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l'ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno (Borghi) rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro (Marinelli) è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l'amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, una produzione Wildside, Rufus, Menuetto, Pyramide productions, Vision distribution in collaborazione con Sky, distribuzione internazionale Vision.

