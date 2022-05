Bruno Vespa racconta le Donne al potere

(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 11 MAG - BRUNO VESPA, DONNE AL POTERE. 25 SIGNORE DELLA POLITICA, DELL'IMPRESA E DELLA SCIENZA TRA PUBBLICO E PRIVATO (Rai Libri, pp.336, 19 euro).

Ferragni, capelli biondissimi, occhioni blu e doti imprenditoriali straordinarie, che da un semplice blog ha conquistato i vertici di grandi multinazionali divenendo un modello positivo, di emancipazione e indipendenza, per tante ragazze di tutto il mondo. Lucia Aleotti, che da bambina "assaggiatrice di sciroppi" si è trasformata in grande manager alla guida di un colosso farmaceutico, con il sogno costante di trovare prima o poi la cura del cancro. E poi Ursula von der Leyen, mamma di 7 figli, attivissima sui social e presidente della Commissione Europea, alle prese con un vecchio continente prima ferito dalla pandemia e ora terrorizzato dalla guerra in Ucraina. O ancora, la "pioniera" Elisabetta Belloni - prima donna a dirigere la Cooperazione allo Sviluppo, prima donna capo di gabinetto di un ministro degli Esteri (Paolo Gentiloni) e soprattutto prima donna nominata segretario generale della Farnesina dal 2016 al 2021 - che ama camminare all'alba, coltivare l'orto e che ha sfiorato il Quirinale.

Sono 25 (18 italiane e 7 straniere) le signore che popolano "Donne al potere", il nuovo libro di Bruno Vespa, edito da Rai Libri e disponibile dal 12 maggio. Scelte con un criterio puramente "arbitrario", come dichiara subito l'autore, queste donne sono state studiate a fondo, per riportare sulla pagina un identikit capace di andare al di là della loro immagine pubblica, che seppur fondamentale per conoscerle, le lascia comunque troppo lontane, sullo sfondo di un mondo "irraggiungibile".

Arricchito con un nutrito inserto fotografico che propone i ritratti delle protagoniste, il libro offre l'occasione di avvicinare idealmente il lettore a queste donne dalle carriere prestigiose - la regina Elisabetta ed Emma Bonino, Ilaria Capua e Miuccia Prada, Oprah Winfrey e Fabiola Gianotti, per citarne alcune - svelando anche diversi aspetti più privati, dalla famiglia alle passioni alle piccole debolezze. L'obiettivo dell'autore è raccontare con sguardo sincero, ricordando le vittorie così come i passi falsi e qualche brusca frenata, quanto per ognuna di loro, nella costruzione delle rispettive esperienze lavorative, centrale sia stata l'intelligenza vivace e la capacità di saper guardare lontano senza porsi limiti, accanto a un carattere determinato, battagliero, tenace.

Insieme ai ritratti di queste 25 donne di potere a emergere è anche l'Italia, incastrata nei retaggi del passato eppure lanciata verso la modernità, ancora in faticoso cammino sulla strada della ormai non più procrastinabile parità tra i sessi.

"È vero che le donne non raggiungono ancora tutte le posizioni di vertice che meriterebbero, è vero che la maternità è ancora un elemento discriminatorio soprattutto in un Paese come l'Italia, tuttora arretrato in fatto di servizi per l'infanzia", scrive Vespa nella breve premessa, "Ma, dalla magistratura alla medicina al giornalismo, le donne sono ormai più numerose degli uomini, quasi sempre più motivate, spesso più rigorose, perché sono preparate a una scalata più ardua dei loro colleghi".

