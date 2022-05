Libri, cala editoria di varia nel 2022 ma cresce rispetto a 2019

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nei primi quattro mesi del 2022 l'editoria italiana di varia, ovvero romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, è in flessione del 3,7% a valore e del 2,5% a numero di copie rispetto ai primi quattro mesi del 2021, che avevano registrato un andamento particolarmente positivo. Le vendite a prezzo di copertina nelle prime sedici settimane sono state pari a 469,1 milioni di euro, le copie vendute 31,585 milioni. Ma è in crescita, rispetto ai primi quattro mesi del 2019, ovvero prima della pandemia, del 16% a valore e del 17,1% a numero di copie.

Questo secondo i dati dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori-Aie su rilevazione di Nielsen BookScan, aggiornati mensilmente e disponibili online nella pagina Studi e ricerche del sito Aie che saranno al centro dell'incontro "Il mercato del libro nei primi quattro mesi del 2022. Nuovi generi e formati, la rivoluzione dei canali e social network: dove va l'editoria", il 20 maggio alle 11.00 al Salone Internazionale del Libro di Torino.

L'appuntamento, in collaborazione con il programma Aldus Up finanziato dalla Commissione Europea attraverso Europa Creativa, a partire dai numeri presentati da Gianni Peresson (ufficio studi Aie) vedrà gli interventi di Sandro Ferri (Edizioni E/O), Renata Gorgani (Editrice Il Castoro), Giuseppe Laterza (Editori Laterza) e Stefano Mauri (Gems) su "Il futuro dell'editoria: i canali di vendita e l'offerta editoriale nel post pandemia" e di Lorenzo Armando (Lexis Compagnia Editoriale in Torino), Alessandra Carra (Feltrinelli), Antonio Sellerio (Sellerio Editore), Enrico Selva Coddè (Gruppo Mondadori) sul tema "Il futuro dell'editoria: nuovi generi, i formati digitali e la promozione in Rete".

"Vogliamo andare oltre ai semplici numeri di mercato per riflettere sulle trasformazioni che ci aspettano nei prossimi anni. Il peso dei diversi canali nelle vendite, l'imporsi di generi come i fumetti e nuovi formati come l'audiolibro, la promozione della lettura tra i più giovani e la ricerca dei canali più adatti per raggiungerli sono tutti temi che vogliamo portare alla luce della riflessione pubblica" spiega il presidente di Aie Ricardo Franco Levi, che introdurrà l'incontro moderato dalla giornalista Sabina Minardi. (ANSA).