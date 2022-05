A Mazzantini, Peliti, Cattaneo e Pif il premio Hemingway 2022

(ANSA) - UDINE, 10 MAG - La scrittrice Margaret Mazzantini per la Letteratura, l'artista ed editore Mario Peliti per la Fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l'Avventura del pensiero e nella sezione Testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Sono i vincitori del Premio Hemingway 2022, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge. Attraverso i suoi vincitori la 38/a edizione del Premio dedicato ad Ernest Hemingway, in programma il 17 e 18 giugno, celebra ancora una volta il grande autore statunitense, nel ricordo della visita a Lignano, nell'aprile '54, pochi mesi prima del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura. I vincitori sono stati annunciati il 10 maggio dal presidente di Giuria, Alberto Garlini. "Abbiamo da poco inaugurato la nuova stagione estiva e i numeri a nostra disposizione fanno ben sperare - ha affermato l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini -: saremo la prima regione in Italia a recuperare le presenze pre-Covid, con l'augurio di migliorare i dati record del 2019. Tutto questo è possibile anche e soprattutto grazie alla straordinaria offerta culturale del Fvg, di cui il Premio Hemingway è un valido esempio". "Questo Premio è un evento di riferimento per la scena culturale nazionale - ha commentato in una nota il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti -, siamo per questo felici di averne onorato la celebrazione in un biennio particolarmente complesso per la cultura in presenza, e di aver anzi rilanciato sulla centralità culturale di Lignano in occasione dell'ultima edizione di pordenonelegge". L'edizione 2022 del Premio dedicato ad Ernest Hemingway tornerà dunque in presenza il 17 e e il 18 giugno, con un cartellone di incontri che precederanno il talk di premiazione, momento culminante della manifestazione, in programma il 18 giugno al Cinemacity. (ANSA).