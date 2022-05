Monografia Raffaello nuovo volume d'arte Menarini

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - E' dedicato a Raffaello Sanzio, artista simbolo del tardo Rinascimento e primo paladino della tutela dei beni culturali, il nuovo volume d'arte del gruppo farmaceutico Menarini, presentato oggi a Firenze nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte. La monografia, curata da Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, collega vita e opere mettendo in rilievo l'evoluzione dell'aspetto umano e artistico di Raffaello.

Il volume punta l'attenzione su un aspetto biografico meno noto, ovvero il suo impegno per la tutela dei monumenti antichi, un concetto che sarà all'origine della moderna tutela delle belle arti. "All'epoca - spiega Acidini - si stava spogliando quanto restava dell'Antica Roma: si fondevano bronzi, si smontavano templi per riutilizzare in modo spregiudicato i pezzi. Raffaello è la prima voce autorevole a ergersi contro il dissennato sfregio delle rovine romane. Si rende conto del danno che si sta facendo e, nel 1518, scrive a papa Leone X chiedendo di fermare quello scempio. Il papa lo capisce e lo nomina 'Prefetto dell'antichità', una sorta di soprintendente, il primo nella storia a ricevere questo incarico".

Avvicinare il pubblico all'arte italiana è una sfida che Menarini porta avanti con i volumi d'arte dal 1956, ma anche attraverso le Menarini Pills of Art, pillole video pensate per far conoscere le curiosità legate alle opere di artisti rinascimentali: l'ultima, appena pubblicata, racconta gli aneddoti dell'opera di Raffaello 'Guido Baldo da Montefeltro'.

"Firenze, culla del Rinascimento e sede della nostra casa madre, ha accolto negli anni i più grandi artisti di sempre, tra cui Raffaello - hanno detto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini - A poco più di 500 anni dalla sua morte, Menarini ha voluto celebrare questo grande artista e tutti i pittori rinascimentali protagonisti della storica collana d'arte del Gruppo inaugurata più di mezzo secolo fa". (ANSA).