Welcome stories, nasce Festival letterario diffuso

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Festival letterario, residenza artistica, rassegna culturale. Nasce a Reggio Emilia Welcome stories - Questo albergo è una casa', festival diffuso da cui far nascere storie. Da un'idea di Piergiorgio Paterlini, che ne è il curatore e il direttore artistico, il progetto è promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con l'Assessorato Cultura, Marketing territoriale, Turismo e Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia. La prima edizione di questo evento culturale composito dedicato alla letteratura si svolgerà nei mesi di maggio, ottobre e novembre 2022 e prevede di accogliere uno scrittore o una scrittrice per un intero weekend nella città di Reggio Emilia. Protagonista del primo appuntamento, il 7 e 8 maggio è Sabrina Ragucci, artista visiva e scrittrice, autrice del romanzo "Il medesimo mondo" (Bollati Boringhieri, 2020) e della serie "L'alfabeto della distruzione" che dialoga con il testo di Giorgio Falco in "Flashover" (Einaudi). Tra i primi ospiti poi Alessio Forgione e Loredana Lipperini che incontreranno non solo il pubblico di lettori in più tappe cittadine, ma saranno chiamati a vivere tre giornate nella città dell'Emilia Romagna, che diventerà la casa temporanea nella quale nascerà un racconto lungo. I racconti prodotti, tradotti anche in lingua inglese, saranno pubblicati da Corsiero editore in una plaquette disponibile gratuitamente per alcune settimane nell'albergo che ha visto l'ospite scriverlo e in seguito in nuovi punti della città (biblioteche, musei, cinema, teatri e altre sedi della cultura e dell'accoglienza) fino a raggiungere punti di distribuzione sempre nuovi e inaspettati nel territorio nazionale.

L'idea di Welcome stories è che prima uno, poi un altro, poi un altro ancora, i racconti nati dentro il progetto siano rintracciabili dai lettori come in una caccia al tesoro. La città, i suoi abitanti e in particolare l'albergo sono intesi come topoi narrativi per l'intreccio di trame e personaggi.

Welcome stories debutta all'interno di una storica manifestazione culturale della città di Reggio Emilia, il Festival Fotografia Europea e continuerà il suo autonomo viaggio nei mesi successivi. (ANSA).