Wetlands, nuova casa editrice per sostenibilità e ambiente

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Nasce wetlands, nuova casa editrice dedicata ai temi della sostenibilità sociale e ambientale e alle sfide dell'antropocene, che prenderà il via il 26 maggio. La proposta editoriale si muove tra fiction e non-fiction, promuovendo testi che toccano temi di carattere ambientale, urbanistico, sociale, antropologico e culturale.

È un progetto carbon neutral e a filiera locale: tutti i libri sono composti, prodotti e stampati a Venezia, da manodopera locale, su carta eco-sostenibile. Le copertine sono in alga carta.

Al centro è la città di Venezia, metafora di problematiche e soluzioni di valenza globale.

Le prime tre uscite sono: il reportage letterario di Frank Westerman, 'Dittico Idraulico. Venezia, il Vajont e Il sorriso del salmone', nella traduzione di Claudia Cozzi; il pamphlet di Régis Debray, 'Contro Venezia', uscito per la prima volta nel 1995, paradossale dichiarazione d'amore per la città lagunare, aggiornato con una nuova prefazione dell'autore e un testo di Gianni Montieri e Robert Davis, 'Il giocattolo del mondo.

Venezia nell'epoca dell'iperturismo', tradotto per la prima volta in italiano, in un'edizione riveduta e aggiornata.

Wetlands intreccia prospettive internazionali con idee generate in città, grandi autori, prevalentemente internazionali e nuove firme tra narrazione e ricerca.

Fra quelli previsti nel biennio 2022-2023 ci sono anche Tash Aw, Isham Matar, Claire Judde de Lariviere, Giandomenico Romanelli e Costanza Jesurum.

Il piano editoriale prevede 15 testi in uscita tra il 2022 e il 2023, e poi circa 10 titoli all'anno.

Tre le collane: 'Mude' con libri prevalentemente di autori stranieri, che mettono in relazione Venezia con altri luoghi/realtà del mondo. 'Fondamenta' dedicata a libri che parlano della città di Venezia, della sua storia e del suo ambiente, da prospettive sempre originali. E 'Barene' con testi di Environmental Humanities, in collaborazione con l'Università di Ca' Foscari.

Impresa Sociale no profit, wetlands si ispira a principi di eguaglianza, partecipazione, valorizzazione delle diversità, rispetto dell'ambiente, pluralismo culturale. (ANSA).