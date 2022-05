(ANSA) - ROMA, 02 MAG - MELANIE FRANCESCA, IL MAESTRO (Cairo Editore, pp.333, 16.50 euro). La forza di una donna che si ribella a una società in cui non si identifica e che ritrova se stessa dopo un percorso di dolore e conoscenza con l'aiuto di un maestro spirituale. L'annullamento della differenza tra vita reale e virtuale, nell'alienazione di un presente in cui l'uomo sembra ossessionato dall'apparenza e dai social. Infine la dialettica tra Occidente e Medio Oriente, nella necessità di un dialogo da rinnovare e corroborare, anche attraverso l'amore.

C'è tutto questo nel libro "Il Maestro" di Melanie Francesca, edito da Cairo. Il romanzo, che chiude la trilogia iniziata con il volume L'Occidentale, vede al centro Anna, donna bellissima e madre "perfetta", la cui vita si svolge tra Dubai e Abu Dhabi in un ambiente internazionale privilegiato, al fianco del marito, facoltoso businessman emiratino che frequenta personaggi come Bill Gates, Clinton, rockstar, stilisti famosi. In un presente incerto, ferito da pandemia, lockdown e conflitti, Anna trova in un maestro spirituale una guida al proprio risveglio interiore, facendo della vita il primo campo di battaglia contro la spasmodica e alienante accelerazione tecnologica, e contro la logica che vuole rendere virtuale ogni cosa. Il libro sarà presentato il 3 maggio alle 17:30 presso la Galleria del Primaticcio di Palazzo di Firenze a Roma, sede della Società Dante Alighieri: con l'autrice interverranno Alessandro Masi, Segretario Generale Società Dante Alighieri e Simonetta Guidotti, giornalista. (ANSA).