Gli antropologi Clifford e Bettini ai 'Dialoghi di Pistoia'

(ANSA) - PISTOIA, 29 APR - I 'Dialoghi di Pistoia' tornano ad animare il dibattito sui temi più attuali della nostra società, da venerdì 27 a domenica 29 maggio. La XIII edizione del Festival di Antropologia del contemporaneo - promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli - vedrà avvicendarsi antropologi, filosofi, scrittori, storici, classicisti, sociologi, e artisti, in un colloquio che attraversa i confini disciplinari per offrire a chi partecipa nuovi sguardi sulle società umane. Il tema di quest'anno è 'Narrare humanum est. La vita come intreccio di storie e immaginari'.

"Un'edizione molto ricca, come numero di eventi e anche di relatori - commenta Giulia Cogoli - e quest'anno, per la prima volta, avremo eventi anche a Pescia. Tutto il programma è dedicato alla narrazione, tema antropologico e fondamentale, perché la narrazione è ciò che rende gli esseri umani diversi da tutti gli altri esseri viventi della terra". Tanti i nomi importanti che parteciperanno a questa edizione, a partire da James Clifford, uno dei più autorevoli antropologi contemporanei, che arriva da San Francisco, per raccontare la svolta fondamentale che i suoi studi hanno dato alla narrazione antropologica e a quella di altre scienze. E ancora Maurizio Bettini, antropologo e classicista, che farà la lectio inaugurale. Lella Costa che terrà la conferenza di chiusura, dedicata alla narrazione, sull'ironia. Ci saranno anche gli spettacoli, con l'attrice Anna Bonaiuto, che farà una lettura tratta da Alan Bennett. Per la musica, sarà presente il maestro Mario Brunello, uno dei più grandi violoncellisti al mondo, che eseguirà integralmente la Sonata n.1 e la Partita n. 2 di Johann Sebastian Bach al violoncello piccolo, o 'violoncello', rarissimo strumento in uso in epoca di Bach. Con lui il musicologo Guido Barbieri che leggerà un saggio di Pasolini, nel centenario della sua nascita.

Sabato 28 maggio, alle 21.30, in piazza Duomo verrà consegnato il Premio internazionale Dialoghi Pistoia (quinta edizione) alla scrittrice Dacia Maraini. "Maraini è una presenza importante per il festival, per il suo impegno costante - sottolinea ancora Cogoli - sui grandi temi, che vanno dai diritti umani alla questione femminile e anche sulla guerra".

