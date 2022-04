Torna Enrica Bonaccorti con "Condominio, addio!"

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Cercavo un posto effimero e affollato per nascondermi e per trovarmi. Ma senza farmi trovare" scrive Enrica Bonaccorti nel suo nuovo romanzo "Condominio, addio!" (Baldini+Castoldi - euro 17,00 - pagine 160), in uscita oggi. Protagonista è il misantropo Cico, già al centro del precedente romanzo 'Il condominio' (2019, Baldini+Castoldi).

"Io mi sono divertita tanto a scriverlo questo libro, spero - dice l'autrice - anche voi a leggermi! Se conoscete già Cico sapete che con tutto il suo cinismo, è un portatore sano di allegria. E quanto ce n'è bisogno, in questi e in tutti i tempi! Buona lettura e buon divertimento, vi assicuro che siete in buona compagnia!".

"Enrica Bonaccorti - commenta Elisabetta Sgarbi, fondatrice e direttrice generale ed editoriale de La nave di Teseo e presidente e direttrice generale di Baldini+Castoldi - sta costruendo un piccolo grande mondo, popolato di personaggi che, romanzo dopo romanzo, stanno uscendo dalle pagine per entrare nell'immaginario dei suoi lettori. E sono felice di accompagnarla in questo viaggio nell'invenzione narrativa".

Enrica Bonaccorti, protagonista della tv italiana e conduttrice radiofonica, ha sempre frequentato la scrittura: paroliera di canzoni come "La lontananza", "Amara terra mia", giornalista su varie testate, è approdata alla narrativa con 'La pecora rossa' e 'L'uomo immobile'. (ANSA).