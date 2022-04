Il figlio dello scrittore Paul Auster morto per overdose

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Daniel Auster, il figlio del romanziere Paul Auster arrestato il giorni di Pasqua per la morte della sua bambina, è stato trovato a sua volta morto per overdose.

Daniel, che aveva 44 anni, era libero su cauzione e rischiava di l'incriminazione per omicidio colposo: lo scorso novembre la piccola Ruby, di dieci mesi, era morta per overdose di fentanyl e eroina mentre il padre dormiva accanto a lei sotto gli effetti delle droghe.

La polizia ha detto che l'overdose di Daniel è stata accidentale: l'uomo aveva ancora stupefacenti in corpo e la quantità era simile a quella che prendeva usualmente. (ANSA).