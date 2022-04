Premi: Colum McCann vince il Terzani con 'Apeirogon'

(ANSA) - UDINE, 22 APR - E' lo scrittore irlandese naturalizzato statunitense Colum McCann il vincitore con "Apeirogon" (Feltrinelli) della 18/a edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito dall'associazione culturale vicino/lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani. Lo ha annunciato la presidente di Giuria Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani, sottolineando che "mentre l'orrore della guerra bussa di nuovo alle porte d'Europa, Colum McCann ci regala una speranza, mostrandoci che sotto le logiche della politica, e della geopolitica, si muovono persone - e sono tante - che al dolore della perdita, all'umiliazione della sconfitta, hanno deciso di contrapporre, dal basso, una coraggiosa, instancabile ricerca del dialogo".

McCann riceverà il Premio il 14 maggio al Teatro Nuovo di Udine, nella serata-evento che rappresenta il momento centrale del festival vicino/lontano in programma dall'11 al 15 maggio.

Il romanzo vincitore prende il nome dal poligono, apeirogon, con un numero infinito di lati. Come i punti di vista da cui partono per osservare una realtà complessa l'israeliano Rami e il palestinese Bassam, due padri reali divenuti qui personaggi letterari. "Lo strazio indicibile - recita la motivazione - il lutto cui nessuna lingua ha saputo dare un nome, per la perdita delle proprie bambine, uccise ciascuna dalla guerra dell'altro, squarcia le loro vite - e scuote in profondità le nostre coscienze - ma sorprendentemente li trasforma in uomini di pace: complici di una nuova battaglia da combattere insieme, imbracciando come unica arma il comune segno della pietà e della compassione. Ed è per la raffinata qualità letteraria di questo libro dalla struttura originale, di irresistibile potenza evocativa, per l'appello urgente che contiene - ha concluso Angela Terzani - che la giuria ha scelto di conferire il Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani 2022 a Colum McCann", seppur riconoscendo "il grande valore di tutte le opere candidate". Gli altri finalisti erano Fabio Deotto per "L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia" (Bompiani), Erika Fatland per "La vita in alto. Una stagione sull'Himalaya"(Marsilio), Gulbahar Haitiwaji con Rozenn Morgat per "Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura" (add editore) ed Ece Temelkuran per "La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore" (Bollati Boringhieri). (ANSA).