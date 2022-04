Nuovo marchio editoriale Garzanti, lo curerà Matteo Codignola

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La casa editrice Garzanti annuncia la nascita di un nuovo marchio editoriale a cura di Matteo Codignola. Editor, traduttore, scrittore e art director, Codignola, che ha lavorato a lungo per Adelphi, collaborerà con Garzanti per creare una nuova linea editoriale aperta e curiosa che avrà il suo esordio all'inizio del 2023.

Il progetto, affidato al coordinamento di Paolo Zaninoni, direttore editoriale Garzanti, prevede la pubblicazione di opere di autori italiani e stranieri e spazierà in diversi generi letterari, dalla scienza allo spettacolo, dalla fotografia all'arte e allo sport, oltre alla narrativa e al reportage.

"Siamo molto felici che un editor dell'esperienza e con i meriti di Matteo Codignola attraverso la casa editrice Garzanti arricchisca l'offerta del nostro gruppo editoriale ai lettori aggiungendo un marchio che, come è avvenuto per molte precedenti sue scelte editoriali, anticiperà i tempi e costituirà un punto di riferimento nel panorama culturale internazionale" dice Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato GeMS, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol.

"L'arrivo di Matteo Codignola porta un ulteriore, prestigioso contributo alla nostra tradizione di libertà e curiosità intellettuale" sottolinea Zaninoni.

Tra gli autori tradotti da Codignola Mordecai Richler, Patrick McGrath, Patrick Dennis, William Langewiesche, John McPhee.

'Cose da fare a Francoforte quando sei morto' è il suo più recente romanzo (Adelphi 2021). (ANSA).