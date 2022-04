Internazionale Kids, il potere delle parole spiegato ai bambini

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La guerra in Ucraina e l'emergenza ambientale; i diritti da garantire a tutti e l'inclusività, ma anche il settore agroalimentare e il mondo dello sport. E poi ovviamente la riflessione sulle fake news e sul potere delle parole, primo strumento con cui definire e decifrare la realtà che ci circonda. Sono tantissimi i temi attorno a cui si sviluppa la nuova edizione dell' Internazionale Kids a Reggio Emilia, il festival di giornalismo per bambine e bambini, che torna nel capoluogo emiliano dal 27 al 29 maggio. In programma tra i Chiostri di San Pietro e i Musei civici, la nuova edizione della manifestazione - promossa da Internazionale Kids, Internazionale, Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani - si propone di replicare e se possibile superare il grande successo dello scorso anno (7mila presenze e tutti gli eventi al completo) grazie a un programma densissimo, presentato il 21 aprile a Roma: 40 saranno gli incontri, tra miniconferenze, presentazioni di libri e proiezioni, mentre 10 i laboratori, durante i quali l'obiettivo sarà affrontare i temi centrali per formare una cittadinanza responsabile e consapevole. L'approccio scelto da Internazionale Kids - festival del giornale che ogni mese porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni - sarà ovviamente "a misura di bambino", ma non per questo eviterà la complessità. Al contrario, la sfida di questa tre giorni sarà proprio quella di entrare in profondità nelle questioni più scottanti dell'attualità e di provare a rispondere alle grandi domande dei nostri tempi. Per coinvolgere il pubblico dei ragazzi stimolandone la curiosità parteciperanno attivamente giornaliste e scrittori, fotografe e illustratori, oltre alla redazione di Internazionale Kids. (ANSA).