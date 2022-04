ParoleVerdi, campagna della Dante su lingua italiana e ambiente

(ANSA) - ROMA, 20 APR - S'inaugura il 21 aprile, giorno in cui si festeggia il Natale di Roma, #ParoleVerdi, campagna di sensibilizzazione della Società Dante Alighieri sul rapporto tra lingua italiana e consapevolezza ambientale, rivolta a tutte le fasce di pubblico ma soprattutto ai giovani, particolarmente impegnati nella salvaguardia dell'ambiente. Il primo appuntamento, il 21 aprile, è sul blog.dante.global, con un gioco a domande e risposte multiple realizzato dalla Dante con il Nuovo Devoto-Oli 2022 (Le Monnier / Mondadori Education) di Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, Luca Serianni, Maurizio Trifone.

La sfida è misurarsi con termini e modi di dire scientifici ricorrenti nel dibattito quotidiano e non sempre approfonditi: parole e locuzioni (biodiversità, riscaldamento globale, cambiamento climatico), parole polisemiche anche d'accezione specificamente ecologica (ambiente, emissione, riciclaggio), parole tecniche (eutrofizzazione, zonazione), definizioni di concetti e locuzioni poco note (tecnologia dolce). Nella stessa giornata, alle 14 (ora italiana) su Dante Global e nei social network della Dante, è in programma il seminario rivolto ai Presidi letterari "Descrivere il paesaggio: la letteratura di viaggio nell'Italia moderna" sulle strategie di promozione del libro italiano come strumento per diffondere la coscienza ambientale e leva di turismo lento e sostenibile. Si parte dalle più belle pagine della letteratura di viaggio di autori stranieri che, visitando l'Italia e descrivendone la ricchezza, hanno contribuito a fondare la cultura della tutela del patrimonio paesaggistico e naturalistico e a cui oggi continua a contribuire lo sguardo originale di autori di madrelingua non italiana. Interverranno Alessandro Masi, la responsabile dei Presidi Letterari Lucilla Pizzoli e Alejandro Patat, ricercatore di Letteratura italiana (UniSTRASI), autore di saggi su lingua e cultura italiana con particolare riguardo al rapporto con l'America Latina. (ANSA).