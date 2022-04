'Una storia', l'autobiografia di Luciano Ligabue

(ANSA) - ROMA, 19 APR - LUCIANO LIGABUE, UNA STORIA (MONDADORI, PP 480, EURO 22). Luciano Ligabue si racconta nell'autobiografia 'Una storia' che sarà in libreria per Mondadori il 3 maggio, in pre-order su tutti gli store digitali dal 20 aprile e verrà presentata il 5 maggio alle 21 alle Ogr di Torino, in un'anteprima del Salone del Libro di Torino, in collaborazione con Ogr.

"Ogni volta che mi fa il bagno, mia madre poggia la punta del dito sulla cicatrice e l'accarezza. 'Questo sfregio crescerà con te. Diventerà grande insieme a te. E lo troverai sempre lì a ricordarti una cosa: puoi anche faticare a nascere, o prenderti la peritonite quando ancora non sai camminare, ma ce la fai, capito? Tu ce la fai. Te lo dice la Rina'" racconta Ligabue. Nella narrazione del Liga c'è un intero universo, circoscritto e infinito, sessant'anni di vita che, in virtù di una scrittura in stato di grazia, si elevano a vera e propria storia, tutta da rivivere. E nel libro c'è sia la storia più intima, personale e famigliare del rocker sia un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi. In questo bilancio per iscritto della sua esistenza, con l'eclettismo artistico che gli è proprio, il Liga esce dai comodi confini del classico resoconto biografico e tratteggia situazioni, luoghi e persone in una dimensione romanzesca. Li fa vedere, toccare e conoscere.

La storia di Ligabue, alla fin fine, non è altro che "una storia", ma di quelle che ne contengono cento e altre cento ancora. "Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì. Con quelli ci si può provare" dice Ligabue, il rocker di Correggio, dove è nato nel 1960 che con ventidue album, tre film e sei libri - Fuori e dentro il Borgo, La neve se ne frega, Lettere d'amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto, Scusate il disordine, È andata così, scritto con Massimo Cotto - ci tiene compagnia da più di trent'anni. (ANSA).